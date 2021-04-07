الخارجية : مصر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومى المائى فى الوقت اللازم

الشارقة - اميمة ياسر - قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية، أن مصر والسودن حاولتا التقدم بكل الحلول لمنع الملئ الثانى لسد النهضة لكن المفاوضات فشلت من الجانب الإثيوبي .

وأوضح "سامح شكري"، خلال مداخلته الهاتفية مع لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" أن الخارجية لم تحط خبراً بطرح رئيس الإتحاد الأفريقى أثناء الأجتماع أى مواعيد لإستئناف المفاوضات فى تاريخ معين ولا صحة لما يتم تداوله بموعد جديد لمفاوضات أخرى.

وأكد "سامح شكري"، أن مصر والسودان حريصتان على إعطاء الإتحاد الإفريقى كل الصلاحية كونه قائد مسيرة المفاوضات وتقدران كامل جهوده فى المفاوضات، معقباً أنه على مدار كل المفاوضات كان هناك إعاقة من الجانب الإثيوبيى ورفضوا التواصل ولم يوضحوا موقفهم أمام المجتمع الدولى.

واضاف، أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومى المائى فى الوقت اللازم، محذرا أنه لابد من التفاعل والإهتمام فى هذا الملف لأن تطوراته خطيرة ومصر والسودان لن يسمحا بحدوث أى ضرر لهما .

وأعلن "شكرى" أن مصر على استعداد على الإطلاع لأى دعوى يوجها رئيس الاتحاد الإفريقى وتصاغ برؤية مصروالسودان وبولاية الدول والحكومات على مستوى مكتب الاتحاد الافريقى .