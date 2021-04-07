وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (ا ف ب)

يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل الدوية العبرية حيث سيلتقي خصوصًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونظيره الإسرائيلي بيني جانتس، بحسب ما أفاد الثلاثاء موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وبذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلّم الرئيس الديمقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

ولم يؤكّد البنتاجون هذه الزيارة علماً بأنّه يحيط تنقّلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السريّة لدواعٍ أمنية.

ووفقًا لموقع أكسيوس فإنّ الوزير الأمريكي سيبحث خلال زيارته إلى الدولة العبرية القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كلّ من إيران ولبنان وسوريا.

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النوي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

ولم تخفِ إسرائيل يومًا معارضتها لهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت الدولة العبرية النهج الذي اعتمده ترامب بممارسة "ضغوط قصوى" على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتعهّد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً للالتزام بكافة مندرجاته.