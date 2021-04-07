لجنة بالشورى تجتمع بسفير بلجيكا

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البلجيكية، في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس، رئيس اللجنة أيمن فاضل، اجتماعا مع سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور، وذلك بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك في مقر المجلس بالرياض أمس.

وأكد فاضل أهمية العمل لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكيا، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

من جانبها، أشادت السفيرة البلجيكية، بالنهضة السياحية الشاملة في المملكة العربية السعودية، وما تملكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة وجاذبة، في مختلف مناطق المملكة، بجانب تنوع الأماكن السياحية وتفردها.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي، في مختلف المجالات لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان البلجيكي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.