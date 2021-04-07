لجنة بالشورى تجتمع بسفير بلجيكا

وأكد فاضل أهمية العمل لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكيا، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
من جانبها، أشادت السفيرة البلجيكية، بالنهضة السياحية الشاملة في المملكة العربية السعودية، وما تملكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة وجاذبة، في مختلف مناطق المملكة، بجانب تنوع الأماكن السياحية وتفردها.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي، في مختلف المجالات لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان البلجيكي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
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