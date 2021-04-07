عقوبات على الصناعات التركية

وبحسب توصية منشورة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة، فقد خلص وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن هيئة صناعة الدفاع التركية «أجرت صفقة كبيرة» مع الجانب الروسي منذ عدة سنوات.
وحدد «بلينكن» العقوبات، التي يجب فرضها بموجب قانون «كاتسا»، ضد الهيئة التركية ورئيسها، إسماعيل دمير، و3 قادة آخرين.
ووفقا للتوصية، يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الأتراك الخاضعين للعقوبات، وسيتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين بالقائمة في الولايات المتحدة. كما أن السلطات الأمريكية لن تصدر تأشيرات دخول لهم إلى أراضيها.
كما سيتم فرض حظر على تصدير المنتجات الأمريكية إلى الهيئة التركية، بالإضافة إلى حظر إمدادها بقروض بأكثر من 10 ملايين دولار.
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