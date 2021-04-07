مفاوضات سد النهضة لم تتقدم

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا بشأن سد النهضة الإثيوبي، على مدار يومي الرابع والخامس من أبريل الجاري «لم تحقق تقدما ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات».

وقال المتحدث السفير أحمد حافظ في تصريحاته، إن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث. كما رفضت إثيوبيا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى، التي طرحتها مصر وأيدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.