«وام» تطلق خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أطلقت وكالة أنباء الإمارات «وام» خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد اللغات التي تقدم الوكالة خدماتها من خلالها إلى 19 لغة متاحة للملايين من شعوب الدول الناطقة بهذه اللغات.

وتوفر هذه الخدمة الإخبارية محتوى إعلامياً متكاملاً باللغة العبرية يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها عبر الموقع الرسمي للوكالة، بالإضافة إلى حسابها الرسمي باللغة العبرية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»: إن الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في المجالات كافة، وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف أن «وكالة أنباء الإمارات «وام» تمضي قدماً في مسيرتها التطويرية في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة، وتحرص دائماً على تعزيز حضورها وتأثيرها الإعلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتوفير محتوى إعلامي يبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدار 5 عقود ونشر رسالتها السامية، باعتبارها نموذجاً رائداً للتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم تام وفريد ويسهم هذا التنوع في الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالة أنباء الإمارات بـ 19 لغة في تلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى أهمية دوره في إبراز المكانة الرائدة للدولة كواحة للتسامح والتعايش.