السودان يعلن الطوارئ في «الجنينة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن السودان أمس، ارتفاع عدد القتلى في أحداث العنف القبلي في مدينة «الجنينة» عاصمة دارفور غربي البلاد الى 56 شخصاً وإصابة 132 آخرين إثر تجدد الاشتباكات المسلحة لليوم الثالث.

وذكرت لجنة أطباء غرب دارفور في بيان أنه تم إحصاء 32 قتيلاً و78 مصاباً ليرتفع العدد الكلي منذ بداية الأحداث إلى 56 قتيلاً و132 جريحاً.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في «الجنينة» وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية. وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن قلقها حيال تجدد العنف في «الجنينة» قائلة في بيان مقتضب: إن على جميع مكونات الحكومة الانتقالية بذل قصارى الجهد لوقف العنف.

واندلعت الأحداث في الثالث من أبريل الحالي إثر إطلاق مجهولين النار على اثنين من منسوبي قبيلة «المساليت» ما أدى لمقتلهما حيث أغلقت تبعاً لذلك الأسواق المحلية، فيما أعلنت السلطات المحلية في ولاية غرب دارفور حظراً شاملاً للتجول بـ«الجنينة» عاصمة الولاية عقب أعمال العنف القبلي.