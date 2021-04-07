وفيات «كورونا» تتجاوز 3 ملايين عالمياًً

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (رويترز)

تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا مستوى ثلاثة ملايين، أمس، وفقاً لإحصاء جمعته وكالة «رويترز»، كما تتحدى الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» جهود التطعيم في أرجاء العالم المختلفة.

وعادت وفيات «كوفيد-19» العالمية للارتفاع مرة أخرى، خصوصاً في البرازيل والهند. ويلقي مسؤولو الصحة باللوم على سلالتين أسرع انتشاراً اكتُشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن وفيات «كوفيد-19» بلغت مليونين في أكثر من عام، أما المليون الأخير فبلغته الوفيات في نحو ثلاثة أشهر.

وتقود البرازيل العالم في المتوسط اليومي لوفيات «كوفيد-19» الجديدة، وتوجد بها واحدة من كل أربع وفيات على مستوى العالم يومياً. وأقرت منظمة الصحة العالمية بالظروف الصعبة التي تشهدها البرازيل بسبب فيروس «كورونا».

وسجلت منطقة أوروبا، التي تضم 51 دولة، أكبر إجمالي وفيات في العالم، وبلغ قرابة 1.1 مليون.

وتلقى ما لا يقل عن 370.3 مليون نسمة، أي نحو 4.75 في المئة من سكان العالم، جرعة واحدة من لقاح للوقاية من الفيروس، وذلك حتى يوم الأحد الماضي.