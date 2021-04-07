سد النهضة .. أديس أبابا تتجاهل تحذيرات القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - جددت إثيوبيا عزمها تنفيذ السنة الثانية لملء سد النهضة؛ "كما هو مقرر وفقًا لإعلان المبادئ" حسبما تزعم.

ووصفت أديس أبابا، في بيان لوزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، "المواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق" بأنها "ليس لها أي أساس في القانون وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية"، مضيفة: وهو "أمر غير مقبول".

كما زعمت استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات حول ملء السد.

وزعمت أديس أبابا أن مصر والسودان اتبعتا "نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي وإخراج الأمر من المنصة الإفريقية".

وأضافت أن القاهرة والخرطوم ترغبان في "جعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه المطالبين بهما وتجاهل حصة إثيوبيا".

وتابعت أنه: "لا يمكن لإثيوبيا أن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقها المشروع الحالي والمستقبلي في استغلال النيل".

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا تتوقع استئناف المفاوضات "الثلاثية" في الأسبوع الثالث من أبريل الجاري؛ بدعوة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

شكري: لم نخطر بوجود دعوة لاستئناف مفاوضات سد النهضة في تاريخ محدد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر والسودان أبدتا مرونة بالغة في مفاوضات سد النهضة على مدار اليومين الماضيين، وحاولتا تقديم الحلول التي تسهم في الوصول إلى حل.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل جهود الدولتين وما تم تداوله من أطروحات مختلفة وجدت الرفض من الجانب الإثيوبي، حتى وصل الأمر إلى درجة التنصل.

وذكر أن رئيس الاتحاد الإفريقي لم يطرح عليهم أو يحيطهم خلال الاجتماع بأي مواعيد لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مضيفًا: «لم نخطر بوجود دعوة لاستئناف المفاوضات في تاريخ محدد».