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ريال مدريد يهزم ليفربول بثلاثية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-06 | 22:52

ريال مدريد يهزم ليفربول بثلاثية

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حقق ريال مدريد، انتصارا ثمينا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي ، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".
وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 51.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 إبريل الحالي، في معقل الريدز "أنفيلد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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