ريال مدريد يهزم ليفربول بثلاثية

وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 51.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 إبريل الحالي، في معقل الريدز "أنفيلد".