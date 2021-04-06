انت الان تتابع خبر ريال مدريد يهزم ليفربول بثلاثية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-06 | 22:52
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حقق ريال مدريد، انتصارا ثمينا بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".
وسجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 27 و65، وماركو أسينسيو في الدقيقة 36، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 51.
ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 14 إبريل الحالي، في معقل الريدز "أنفيلد".
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