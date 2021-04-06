الكاظمي يوجه المرور العامة بالانتشار في بغداد لتقليل الزخم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه المرور العامة بالانتشار في بغداد لتقليل الزخم.
وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوجه مديرية المرور العامة بالانتشار في العاصمة بغداد لغرض تنظيم تنقل العجلات وتقليل الزخم المروري امام حركة المواطنين".
وتشهد بغداد ازدحامات خانقة في مناطق عدة وتحديداً في وسط العاصمة.