الكاظمي يوجه المرور العامة بالانتشار في بغداد لتقليل الزخم

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوجه مديرية المرور العامة بالانتشار في العاصمة بغداد لغرض تنظيم تنقل العجلات وتقليل الزخم المروري امام حركة المواطنين".

بغداد - ياسين صفوان - أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه المرور العامة بالانتشار في بغداد لتقليل الزخم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012