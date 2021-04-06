واشنطن: ندعم استعدادات ليبيا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، على دعمها الكامل للاستعدادات التي تقوم بها ليبيا لاستحقاقات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، في تونس العاصمة آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.



وشدد السفير نورلاند في بيان لسفارة الولايات المتحدة في ليبيا، على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو/تموز 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.

وشدد السفير الأمريكية على أهمية إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وناقش السفير نورلاند والدكتور السايح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.





وتدعم الولايات المتحدة المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين – رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء.

والأسبوع الماضي شهدت ليبيا حراك أممي استهدف في المقام الأول التأكيد على التزام المنظمة الدولية بتقديم كل الدعم للسلطات لتنظيم الانتخابات المقررة أواخر 2021.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع مسؤولين في البلاد، أكد خلالها أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم.

وقالت البعثة الأممية في بيان صادر الأربعاء واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن كوبيش التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة ببنغازي، شرقي ليبيا، أعرب خلاله الأخير عن رغبة المجلس في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي هنأ صالح على قيادته جلسة منح الثقة للحكومة والتي أدت إلى إعادة توحيد مجلس النواب.

وجدد التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات.



المبعوث الأممي التقى –كذلك- رفقة الأمين العام المساعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث أطلعهما خلاله الأخير على الاستعدادات الفنية واللوجستية الجارية للمفوضية لإجراء الانتخابات الوطنية.

انتخابات ديسمبر

وشدد كوبيش وغانيون على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم، مجددين التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خاصة في هذه المرحلة، بغية تلبية مطالب الشعب الممثلة في إجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا نجاح أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، يترأسها محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، بواقع 132 صوتًا (من إجمالي 188).