وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل الأحد لبحث الملف الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، الأحد المقبل، لبحث الملف الإيراني.

وستكون هذه أول زيارة لوزير أمريكي إلى الشرق الأوسط منذ تنصيب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "من المتوقع أن يصل أوستن يوم الأحد وسيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي".

وأضاف: "يقول مسؤولون إسرائيليون إن جدول الأعمال سيشمل إيران وقضايا إقليمية أخرى مثل سوريا ولبنان".

ويرتبط الملفين السوري واللبناني بإيران حيث تعارض إسرائيل التموضع الإيراني في سوريا والدعم الإيراني لمنظمة حزب الله اللبنانية.

وقال الموقع الإسرائيلي: "يعتزم المسؤولون الإسرائيليون أيضًا إثارة التفاهمات الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب، بشأن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة".

وأضاف: "تريد إسرائيل ضمان التزام إدارة بايدن بهذه التفاهمات".

ولم يتضح ما إذا كانت زيارة الوزير الأمريكي إلى إسرائيل هي جزء من جولة بالمنطقة تشمل دول أخرى.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى ان الزيارة تأتي على خلفية تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وإيران في البحر الأحمر والخليج.

وقال: "وفقًا لعدة تقارير، تسببت إسرائيل الشهر الماضي بأضرار لعشرات السفن والناقلات الإيرانية التي نقلت النفط إلى سوريا أو أجزاء صواريخ إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف: "ورد الإيرانيون بمهاجمة سفينتين مملوكتين لرجال أعمال إسرائيليين في الخليج".

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الدولي مع إيران بعد أن انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.