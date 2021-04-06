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منظمة الصحة العالمية: لا ندعم إصدار "جوازات سفر التطعيم"

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تدعم في الوقت الحالي إصدار "جوازات سفر التطعيم"، بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان التطعيم يمنع انتقال فيروس .

وفي إفادة إخبارية للأمم المتحدة، استشهدت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، بمخاوف الإنصاف والتمييز كسبب آخر لعدم تأييد منظمة الصحة لاستخدام "الجوازات" في هذا الوقت.

وقالت : "إننا كمنظمة نقول إنه في هذه المرحلة لا نرغب في اعتبار جواز التطعيم شرطا للدخول أو الخروج لأننا لسنا متأكدين من أن اللقاح يمنع انتقال العدوى".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن مراجعة لقاحي كوفيد -19 الصيني "سينوفارم" و"سينوفاك"، من أجل إدراج استخدامات طارئة محتملة في نهاية أبريل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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