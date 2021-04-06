ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% بالمقارنة مع نفس الوقت أمس لتصل إلى 30.8 مليون، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وتعد هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة بالفيروس أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 3.68مليون إصابة، بزيادة 0.2% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ميشيجن زيادة بنسبة 1.4% في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 779974 حالة.

وشهدت كاليفورنيا أيضًا أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 185 حالة وفاة.