قتيل وعشرات المخطوفين بإرهاب «داعش» في سوريا

قتل أحد الشبان، واختطف 19 شخصاً وفقد 40، في هجوم مباغت شنه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على ناحية السعن بريف حماة في منطقة البادية وسط سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري ووسائل إعلام حكومية، في وقت قتل ذبحاً ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في هجوم على دورية تابعة لها في ريف دير الزور.

وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا يجمعون الكمأة «في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً.

وأفادت وكالة الأنباء السورية أيضاً عن«اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي... خلال جمع الكمأة»، مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى مدينة السلمية. وذكرت صفحة يديرها حزب البعث الحاكم في سوريا أن«أيمن عبظو» مات متأثراً بجروح أصيب بها، بينما تم اختطاف نحو 70 من أهالي الناحية في منطقة الزوينة التابعة لعقيربات في ريف السلمية الشرقي، إضافة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مشفى السلمية الوطني. وتحدثت صفحة فرع السلمية في الحزب عن«اشتباكات» مع أفراد«داعش».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن عناصر التنظيم عمدوا في هجمات عدة إلى«خطف مدنيين ورعاة وجنود من القوات الحكومية»، مشيراً إلى أنه«في معظم الأحيان كان يتم إعدام المخطوفين، خصوصاً من عناصر القوات الحكومية». وأوضح أن العملية الأخيرة، أمس الثلاثاء،«تُعد أكبر حادثة خطف يقوم بها التنظيم منذ إعلان القضاء على الخلافة».

من جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى عناصر«قسد»إلى ثلاثة، بحسب المرصد، الذي أشار إلى عناصر«داعش» هاجموا دورية لقوات سوريا الديمقراطية، عند حراقات ذيبان بريف دير الزور، وقتلوا ثلاثة من عناصرها، ذبحاً بالسكاكين بعد أسرهم، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.(وكالات)