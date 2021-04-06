حراك أوروبي مكثف في ليبيا.. وتشديد على وقف النار

شهدت ليبيا، أمس الثلاثاء، نشاطاً أوروبياً مكثفاً بزيارة كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اللذين أجريا، محادثات مع السلطة الجديدة، في طرابلس، فيما حث دراغي الحكومة الليبية،على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد،في حين رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة.

وتحمل زيارة دراغي الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه قبل نحو شهرين، إشارات مهمة على اهتمام أوروبا المتصاعد بالتعافي السياسي في ليبيا عقب عقد من الفوضى والانقسام.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس إن الزيارة «دليل على أهمية العلاقات التاريخية بين بلدينا».

وأشار إلى أن السفارة الإيطالية كانت «التمثيل الدبلوماسي الأوروبي الوحيد» المفتوح خلال السنوات الطويلة من الصراع.

وتابع «الشرط الأساسي للقدرة على المضي قدماً بشجاعة، هو أن يستمر وقف إطلاق النار ويتم التقيد به بدقة»، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المتنازعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، أعرب دراغي عن «ارتياحه» لعمليات الإنقاذ التي تمت قبالة ليبيا.

من جهته، أعلن الدبيبة أن «الملفات ذات الاهتمام المشترك كثيرة ويجب إعادة تفعيلها بسرعة». وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإعادة «روما» فتح مجالها الجوي أمام الشركات الليبية.

تفعيل معاهدة الصداقة

وفي السياق، أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محادثات مع دراغي.

وأكد بيان للمجلس، أن المحادثات تطرقت إلى تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.

الأقرب جغرافيّاً

في الأثناء،قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن «أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيّاً، وليس الأطراف البعيدة عنها». وأوضح ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، أن «الهدف الرئيس لزيارتنا استئناف عمل السفارة في ليبيا»، مؤكداً أنه «بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سنفتح القنصلية في بنغازي».

وأضاف قائلًا:«نشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت».

تعزيز التعاون

ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اجتماعات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء «عبد الحميد الدبيبة» بالممتازة. في سياق آخر،رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة.

اختطاف مسؤول أمني بارز

على صعيد آخر،أعلنت مديرية أمن زوارة «غرب»، أمس، أن مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة، تم اختطافه وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر.وعبر أهالي ومؤسسات زوارة المدنية والعسكرية عن «استنكارهم بأشد وأقسى العبارات» خطف مسعود،مطالبين بإطلاقه «فوراً».(وكالات)