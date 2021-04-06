استمرار المشاورات في الملف الحكومي.. ومصرف لبنان يلتزم بالتدقيق الجنائي

بيروت: ”الخليج 365”- وكالات

تواصلت مشاورات التأليف الحكومي في لبنان، أمس الثلاثاء، وتكثفت الحركة السياسية الداخلية والخارجية، لتذليل العقبات التي تعترض ولادة الحكومة العتيدة، فيما عقد اجتماع افتراضي بين ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي «الفاريز ومارسال» تم خلاله التزام المصرف بتقديم المستندات المطلوبة والاتفاق على خطوات جديدة بدءاً من يوم الجمعة المقبل، في وقت شهدت البلاد وقفات مطلبية واحتجاجات متفرقة مع إعلان قطاع النقل البري الإضراب اليوم، في حين حذر خبراء من صوامع الحبوب المدمّرة في مرفأ بيروت جراء انفجار 4 أغسطس/آب الماضي، بأنها آيلة للسقوط ويجب هدمها.

خطوات جديدة

وخلال اجتماع ممثلي وزارة المالية ومصرف لبنان مع ممثلي شركة التدقيق الجنائي «الفاريز ومارسال»، عبر تطبيق «زوم»، تم تأكيد التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم بعد غد الجمعة وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة، لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية. وذكر أنه تم الاتفاق على أن يزود المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة المقبل ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقتاً أطول من نهاية شهر إبريل/نيسان الحالي. وكذلك أن يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة، لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة «الفاريز ومارسال» عند إعادة تفعيل العقد معها. وقد تم التوافق على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.

صوامع وانفجار

من جهة أخرى، حذّر خبراء في تقرير نشر الاثنين من أنّ صوامع الحبوب في مرفأ بيروت التي تضرّرت بشدّة حين امتصّت الجزء الأكبر من عصف الانفجار الهائل الذي دمّر الصيف الماضي أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية، يجب هدمها لأنّها بناء آيل للسقوط. وقالت «أمان إنجنيرينغ»، الشركة السويسرية التي قدّمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لإهراءات الحبوب في المرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي، إنّ كتلة الصوامع هي اليوم «هيكل غير مستقرّ ومتحرّك». وأضافت الشركة في تقريرها إنّ «توصيتنا هي المضيّ قُدماً في تفكيك هذه الكتلة» الخرسانية الضخمة، محذّرة من أنّه «كما أصبح واضحاً، فإنّ الركائز الخرسانية تعرّضت لأضرار جسيمة... سيتعيّن بناء صوامع جديدة في موقع مختلف».

احتجاجات متفرقة

في غضون ذلك، نفذ متقاعدون في قوى الأمن الداخلي، اعتصاماً أمام وزارة الداخلية في بيروت. وتم قطع الطريق أمام الوزارة وفتح مسرب للسيارات المارة وسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وقوى الأمن الداخلي. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وأعلام قوى الأمن الداخلي ولافتات كتب عليها «الطبابة والاستشفاء حقنا لن نتنازل عنهما»، «لنا الحق بلقمة العيش»، «حقوقنا ليست منة منكم». وأكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في اجتماعها أمس برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات، تنفيذ الإضراب والتظاهر اليوم الأربعاء اعتباراً من الساعة السادسة حتى العاشرة صباحاً.

إلى ذلك، شددت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، بعد لقائها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان لعبور الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها.