شكرا لقرائتكم خبر عن كورتز يمدد الإغلاق في فيينا حتى 18 إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - أ ف ب

مدد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الثلاثاء، الإغلاق المفروض في العاصمة فيينا ومقاطعتين مجاورتين بعد تزايد الإصابات ب«كوفيد- 19»، آملاً رفع القيود في مايو/أيار المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أن المحادثات مع روسيا لتسلم مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» باتت في مرحلتها النهائية. وقال كورتز، في مؤتمر صحفي: إن «حكام فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند اتفقوا معنا، (الحكومة الفيدرالية)، على تمديد الإغلاق حتى 18 إبريل/نيسان المقبل، لتخفيف الضغوط التي ترزح المستشفيات تحت وطأتها».

وأمل كورتز، في أن تظهر المؤشرات الإيجابية لحملة التلقيح بنهاية الشهر الجاري، علماً بأن أكثر من 1,2 مليون شخص تلقوا جرعة لقاح، أي 14 % من السكان.

وأشار كورتز إلى أن المحادثات الجارية مع روسيا لتسلم مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» أصبحت في مرحلتها النهائية، ولم يستبعد استخدام اللقاح الروسي قبل ترخيصه من طرف وكالة الأدوية الأوروبية.

وتابع المستشار النمساوي،: «في حال سارت الأمور بشكل جيد، ومع وصول الطقس الدافئ نأمل أن نتمكّن من اتخاذ تدابير رفع الإغلاق في مايو/أيار المقبل»، مشيراَ إلى القطاعات الثقافية والرياضية والسياحية وقطاع المطاعم الخاضع لقيود صارمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولن تشمل قيود الإغلاق بقية المناطق والمقاطعات الأقل تضرراً من الجائحة. وبالتالي لن تفتح المؤسسات التجارية المغلقة منذ مطلع إبريل/نيسان أبوابها، ولا المتاحف والمدارس؛ حيث سيتم اعتماد آلية التدريس عن بعد. وسجلت النمسا منذ بدء الجائحة أكثر من 9500 وفاة.