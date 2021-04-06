شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض قوات «حفظ السلام» في جنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوبا - أ ف ب

تخطط بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، لخفض عدد قوات حفظ السلام بنسبة 7% هذا العام، وذلك بسبب انخفاض منسوب العنف في الدولة التي مزقتها النزاعات، بحسب إعلان لها الثلاثاء.

وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، أن الانسحاب يأتي أيضاً على خلفية انسحاب القوات الأممية من المعسكرات التي كان يحتمي بها المدنيون، خلال الحرب الأهلية التي استمرت ست سنوات، وتسليمها لقوات جوبا.

وأضاف شيرر في مؤتمر صحفي: «خلال العام المقبل، سيكون هناك خفض في أفراد قوات حفظ السلام من الجنود والشرطة بنحو7%».

وأوضح، أن «انخفاض العنف» بعد توقيع اتفاق السلام في المنطقة في 2018 أسهم أيضاً في اتخاذ هذا القرار.

وعلى الرغم من تقليص عدد قوات حفظ السلام، حذر شيرر، من أن عملية السلام لا تزال هشة، ولا يزال هناك الكثير يتعين القيام به. وأضاف أنه يمكن إرسال مزيد من القوات إذا تصاعد العنف مرة أخرى.

وتضم بعثة «يونميس» في جنوب السودان حالياً 14,500 جندي، وألفي شرطي في أنحاء البلاد.

وأعلنت البعثة انسحابها من مواقع حماية المدنيين في 2020؛ حيث لا يزال نحو 180 ألف شخص يعيشون في مخيمات لجأوا إليها وسط جرائم وحشية ارتكبت على خلفية عرقية، واتسم بها هذا النزاع.