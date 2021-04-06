شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل نحو 50 ألف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 49584 إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى مستوى للإصابات منذ بدء الجائحة.

وبلغت أحدث محصلة يومية للوفيات211 حالة، وهي الأعلى منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 32667 حالة.

وكانت السلطات التركية أعلنت الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجدداً، بما في ذلك العودة للعزل العام في أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان.

وتسبب تخفيف السلطات التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي في زيادة الحالات مجدداً.