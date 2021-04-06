شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: إفريقيا تحتاج 12 مليار دولار للقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع البنك الدولي أن إفريقيا ستحتاج إلى حوالي 12 مليار دولار للقاحات كوفيد-19 وتوزيعها لبلوغ مستويات كافية لتغطية التطعيمات لوقف انتشار الفيروس، بحسب ورقة بحثية جديدة للبنك وصندوق النقد الدولي.

وحثت الورقة البحثية على تمديد آخر لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأكثر فقراً حتى نهاية العام، مشيرة إلى استمرار حاجات السيولة المرتفعة للدول النامية وتدهور آفاقها لاستدامة الدين.

وقالت إن حجم الأموال الذي تحتاج إليه إفريقيا لوقف انتشار الفيروس تعادل تقريباً مع نفس المبلغ الإجمالي لمدفوعات خدمة الديون الرسمية التي تم بالفعل تأجيلها للدول الخمس والأربعين الأكثر فقراً المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون.

(رويترز)