سحب طوعي لتشغيلات من منتج لعلاج عدوى الهربس

دبي: إيمان عبد الله آل علي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب أربعة تشغيلات من Acyclovir Sodium Injections التي تستخدم لعلاج عدوى الهربس للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة بسبب التبلور.

وقالت الوزارة إن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع إلا أن ذلك لا يمنع وجوده في بعض المستشفيات أو المراكز الصحية الخاصة، مشيرة إلى أن التحذير يأتي من باب الحرص على سلامة المرضى الذين يستخدمون مثل هذه الإبر.