شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليوناً مساعدات «الشارقة الخيرية» العلاجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن حصيلة المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ عدد المرضى الذين قدمت لهم الجمعية مساعداتها العلاجية 6000 حالة مرضية، بتكلفة إجمالية قيمتها 150 مليون درهم وذلك خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية عام 2020 المنقضي.

وقال عبدالله بن خادم المدير التنفيذي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، فإن الجمعية استهدفت التوسع في حجم مساعداتها للمرضى.