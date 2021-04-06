شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد الإنسانية» تسهم في المساعدات الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة بفضل توجيهات قيادتها تتابع خطى أهدافها التي رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تنفيذ البرنامج الصحي للمستحقين من المرضى الذين تنطبق عليهم شروط تغطية نفقات علاجهم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن لا يستطيعون تحمل النفقات الباهظة لمواصلة العلاج حيث شكلت لجنة للمساعدات الصحية تتلقى الطلبات على مدار أيام السنة لدراستها وتنفيذها دون تأخير حرصاً على سلامة المرضى فضلاً عن مذكرات تفاهم مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية.