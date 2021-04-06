شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي سلطان الضيط يفوز بلقب أمير الشعراء 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشاعر السعودي سلطان الضيط بلقب أمير الشعراء في الدورة التاسعة من البرنامج الذي يعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وحل في المركز الثاني الموريتاني محمد المامي، وحصل على المركز الثالث السعودية حوراء الهميلي وذهب المركز الرابع إلى العراقية زينب جبار.

وشهدت الحلقة الأخيرة من البرنامج الثلاثاء، تنافساً كبيراً بين ستة شعراء على لقب إمارة الشعر، وهم: السيد خلف أبو ديوان من مصر، زينب جبار من العراق، عمر الراجي من المغرب، محمد المامي من موريتانيا، وحوراء الهميلي وسلطان الضيط من السعودية ، قدموا قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج مهيرة عبد العزيز.