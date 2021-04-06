شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك العالم الاحتفال بـ «يوم الصحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفي العالم ب «يوم الصحة العالمي» في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها أغلب دول العالم، جراء تفشي وباء «كوفيد-19» الذي وصفته الأمم المتحدة بأكبر تحد يواجه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتزامناً مع المناسبة أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة الصحية، موضحة أن جائحة «كوفيد-19» أظهرت تفاوتاً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية التي يحصل عليها الناس بين دولة وأخرى، حيث كان الوباء أشد وطأة على المجتمعات المحلية التي تعاني ضعف منظومتها الصحية، الأمر الذي شكل عائقاً حقيقياً أمام جهودها في احتواء الجائحة وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

ويستنفر العالم اليوم جميع طاقاته وكوادره الطبية والصحية من أجل التصدي لوباء «كورونا» الذي بات يمثل كارثة إنسانية بعد وصول عدد المصابين به إلى نحو 131.57 مليون نسمة في أكثر من 210 دول ومناطق، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995 ألفاً و975 حالة.

وفي الإمارات، أظهر التعامل الناجح للقطاع الصحي مع أزمة وباء «كورونا» درجة الجاهزية العالية التي يتمتع بها هذا القطاع، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث توزيع اللقاحات، فيما تتصدر نسب إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس مقارنة بعدد السكان.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة- أبوظبي بمناسبة يوم الصحة العالمي فإن أبوظبي قدمت نموذجاً رائداً ومتميزاً على مستوى العالم في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وهو ما ساهم حصد العديد من التكريمات والجوائز العالمية المرموقة وحظي بتقدير واهتمام العديد من المؤسسات والحكومات حول العالم التي حرصت على التعرف إلى تجربة أبوظبي وتبادل المعارف والخبرات معنا.وام