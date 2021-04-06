شكرا لقرائتكم خبر عن يحتال على موظفة بعرض شقة للإيجار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكماً بحبس بائع آسيوي 6 أشهر وتغريمه 11 ألفاً و 750 درهماً وإبعاده عن الدولة بعد قضاء عقوبته، لإدانته بتزوير عقد إيجار، والاحتيال به على موظفة، بعد عرض شقة للإيجار على موقع إلكتروني.

دارت أحداث الواقعة في نوفمبر الماضي، حين تصفحت المجني عليها موقعاً لعرض شقق للإيجار للبحث عن سكن بمنطقة السطوة في دبي. وبحسب إفادتها في تحقيقات النيابة بأنها وجدت شقة بمواصفات تناسبها، فقررت الاتصال بصاحب الإعلان المدان (50 عاماً) الذي ادعى أنه الشخص المخول بتأجير الشقة، واتفق معها على موعد لمعاينتها، حيث التقيا، واتفقا على تفاصيل الدفعات فنصب عليها.