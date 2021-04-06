شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الخالدية» يتسلم مرحلة إضافية من مرسى الخان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم مجلس ضاحية الخالدية من دائرة الأشغال العامة، مرحلة إضافية من مشروع مرسى الصيادين العام بالخان، والذي يضاف للمرحلة الأولى السابقة للمرسى التي تم استلامها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يأتي استلام المرحلة الجديدة بعد أن طالب مجلس الضاحية بعمل مواقف إضافية كمراسٍ لقوارب الصيد لاستيعاب كافة الصيادين المقيدين والممارسين لمهنة الصيد الصيد.

حضر الاستلام خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وعلي حمد بن سيفان وسيف سيفان، وسيف أحمد المطوع، من مجلس ضاحية الخالدية، بحضور راشد عبيد الشاعر، ممثل دائرة الأشغال العامة، وإبراهيم الحمادي من بلدية الشارقة، وخالد راشد المهيري وحسن أحمد الحمادي، عضوا جمعية الشارقة لصيادي الأسماك، ووائل الحموري ممثل شركة المنزل المنفذة للمرسى، ومن موظفي المجلس حضر عمران محمد الحمادي وعبدالعزيز خالد العبدولي وعبدالعزيز خميس النقبي.

وخلال الاستلام قدمت دائرة الأشغال، شرحاً حول المرحلة التي تم إضافتها بناء على طلب المجلس وبيان مراحل التجهيز والتهيئة من بنى تحتية لاستيعاب قوارب الصيادين.

وبعد عملية تسليم المرحلة الجديدة، أعرب عن شكره لرئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي بن شاهين السويدي وكوادر الدائرة، على تعاونهم في إنجاز المرحلة الجديدة لمرسى الخان وتجاوبهم مع ملاحظات المجلس.