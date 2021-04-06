شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تبحت مديونيات أندية الإسكندرية بعد وصولها لـ560 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمشكلات عدد من أندية الاسكندرية، بشأن المديونيات المالية المتأخرة عليهم لمحافظة الإسكندرية بعد إلغاء الإيجار الرمزى، وتحديد إيجار المتر بقيمة 1000 جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بأعضاء نادي اليخت ونادي الصيد بحضور محافظة الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وقال اللواء إبراهيم خليل رئيس نادي اليخت بالإسكندرية، أن النادي كان يدفع إيجار رمزي قيمته جنيه واحد للمتر شهريا، ولكن المجلس التنفيذي للمحافظة ألغي ذلك القرار وحدد سعر المتر بقيمة 1000جنيه، مما أدى إلى وجود مديونية علي النادي تصل إلى 85 مليون جنيه، متابعا:" لدينا بطلان صعدا للأولمبياد والبحر هو الملعب الخاص بنا.. فلعبة الشراع أساسها البحر لذلك لابد أن تحسم هذه القضية من قبل وزارة الشباب".

وهو ما أكده أيضًا رئيس نادي الصيد السفير محمد سعد عقل، الذي طالب اللجنة بضرورة إلغاء ذلك القرار، وأن تكون الأرض تابعة للأندية بحق الانتفاع الفعلي وليس اسميا فقط.



لجنة الشباب لجنة الشباب

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أنه عندما جاء للمحافظة كانت قيمة المديونيات على الأندية الواقعة على الكورنيش 560 مليون جنيها، وهي ليست مشكلة نادي الصيد أو اليخت وحدهما، ولكنها مشكلة جميع الأندية المطلة علي البحر.

وأشار إلى أن المديونيات كبيرة، فبعض الاندية لم تسدد الإيجار الاسمي أو الفعلي، وتلك الأموال من حق الدولة والمواطنين، متابعا: "إذا قامت لجنة الشباب بالبحث عن مخرج لتلك الاشكالية سنرحب به".

واستطرد قائلا: "إن لم تجد اللجنة مخرج فأؤكد أننا نقدر دور الاندية، و سأوجه دعوة لكل المسؤولين عن الأندية المضارة لحضور اجتماع بمقر المحافظة ونبحث عن حلول منها جدولة المديونية لمدة طويلة الأجل والسعي لتخفيض قيمة إيجار المتر قدر المستطاع"، مشيرا إلى أن المواطنين العاديين محرومين من دخول تلك الأندية، وينظرون لتلك الأماكن على أنها جزء من حقوقهم، ولكنهم لا يستطيعون دخول المكان أو قطع تذكرة، وهو ما يجعل هناك حق لهؤلاء المواطنين في حصول الدولة علي حقها من تلك الأندية".

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من لجنة الشباب و زيارتها لعدد من مراكز شباب وأندية المحافظة، قائلا: نرحب بأي ملاحظات تصدر عن اللجنة وسنعمل على تلافيها بالتعاون مع وزارة الشباب ".



لجنة الشباب بمجلس النواب لجنة الشباب بمجلس النواب

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رسالة طمأنينة للأندية الواقعة علي كورنيش الإسكندرية قائلا: "حل تلك المشكلة ستكون علي رأس أولوياتنا، وإذا تطلب الأمر التدخل من قبل رئيس الوزراء سنخاطبه من أجل حلها"، مشيرا إلى إمكانية إجراء تعديل فى جوازيه حق الانتفاع، من خلال وضع مادة انتقالية فى تعديلات قانون الرياضة تنص علي إعفاء الأندية من دفع مبالغ نظير الأرض، ويتم اعتمادها كحق انتفاع، وأن المكاسب التي ستعود علي الدولة أكبر بكثير من أي أموال ستحصل عليها المحافظة ،مشيدا بالتعاون الكبير الذي قام به محافظ الاسكندرية مع اللجنة علي مدار 3 أيام استغرقتها الزيارة.