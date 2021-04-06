شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب وشركة ويلز تاورز العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين شركة ويلس تاورز واتسون، لتقييم وتطوير كوادر التنسيقية، حيث تجرى التنسيقية اختبارات إلكترونية شخصية للأعضاء بهدف قياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد وقعت بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وتتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية وهي مجموعة من الاختبارات المتقدمة، تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية.