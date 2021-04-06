البيت الأبيض يعلن إنجازاً كبيراً بشأن لقاحات كورونا

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الثلاثاء، للأميركيين إنجازاً كبيراً بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت بساكي إن من المنتظر توفير موعد للتطعيم ضد كورونا لكل بالغ في الولايات المتحدة اعتباراً من التاسع عشر من أبريل الجاري.

وأوضحت المتحدثة أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم، مضيفة أن "هذا لا يعني أنكم ستحصلون على التطعيم في هذا اليوم. لكنه يعني أن بإمكانكم الدخول في قائمة الانتظار إن لم تكونوا قد فعلتم هذا في وقت سابق".

ولفتت إلى أن إلغاء التدريج في إعطاء التطعيم حسب الأولوية مرتبط بالأمل في تسريع وتيرة تطعيم سكان البلاد.

وذكرت بساكي أن الحكومة الأميركية لا تزال تتوقع أن تتوافر، بحلول نهاية مايو المقبل، كمية من لقاحات كورونا تكفي لكل البالغين.

تمضي حملة التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة قدماً. وأفادت البيانات الصادرة عن البيت الأبيض بأن عدد جرعات اللقاح التي أعطيت منذ تولي بايدن مهام منصبه في العشرين من يناير الماضي وصلت إلى أكثر من 150 مليون جرعة، فيما وصل إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها -بما يشمل أسابيع حملة التطعيم التي سبقت تولي بايدن لمهام منصبه- إلى أكثر من 167 مليون جرعة.

كان بايدن قد أمر الولايات بإعطاء تطعيمات لكل البالغين في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل.

يشار إلى أن العديد من الولايات الأميركية، ومنها نيويورك على سبيل المثال، قد ألغت بالفعل التدرج في إعطاء التطعيمات وفقاً لمجموعات الأولويات. وأعلنت منح مواعيد للتطعيم بغض النظر عن إعلان البيت الأبيض.