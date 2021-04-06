أوروبا تترقب بيان وكالة الأدوية بشأن لقاح مضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تترقب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريراً جديداً من الوكالة الأوروبية للأدوية حول مضاعفات لقاح "استرازينيكا" بعد أن قال خبير إن ثمة علاقة بين اللقاح وتجلط الدم.

وأبدى مسؤول رفيع المستوى في الوكالة، بتصريح مبدئي، وجود مخاطر محتملة لتجلط الدم بعد تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، نُشرت اليوم الثلاثاء، حذر ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، من توقع الكثير من إرشادات الوكالة، وأن التقييم لا يزال جارياً.

وقال إنه وفقًا لتقييمه الخاص، فإن هناك علاقة بين حوادث تجلط الدم في المخ ولقاح "أسترازينيكا"، إلا أنه أضاف أن تلك العلاقة لم تحدد بدقة بعد.

وأضاف كافاليري للصحيفة "في رأيي، يمكننا الآن أن نقول إن هناك علاقة مع اللقاح. لكننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يسبب ردة الفعل هذه". إلا أن الخبير أكد أنه مع ذلك، لا تزال نسبة المخاطر إلى الفوائد في صالح اللقاح.