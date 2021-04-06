كواليس 66 دقيقة من تعطل ناقلة نفط فى قناة السويس وسحبها للبحيرات المرة



ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس المصرية تفاصيل تعطل سفينة حاويات بترولية فى المجرى الملاحي لقناة السويس، منذ ساعات، لافتة إلى أن الملاحة لم تتوقف وأن الأمر لم يتخطى أكثر من 20 دقيقة.

ولفتت المصادر التى تحدثت لـ"الاتحاد" أن تم إعادة تشغيل محركات ناقلة النفط بعد ساعة وست دقائق من تعطلها، وتم استئناف حركتها على سرعة 7,7 عقدة ظهيرة الثلاثاء.

وقالت المصادر إن قاطرات هيئة قناة السويس قامت بالتعامل الفوري وسحب السفينة بعدما تعطلت بشكل مفاجىء وتوقفت المحركات فى نطاق الكيلو 133 (ترقيم المجرى الملاحي)، وتم قطرها إلى البحيرات المرة للتعامل معها وفحصها وتقديم المسعدة اللازمة المعروفة بـ "survey".

وبحسب موقعي تتبع السفن MarineTraffic و TankerTrackers والتي اطلعت عليهما "الاتحاد" فإن السفينة توقف محركها في القافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر المتوسط.