مجلس الوزراء السوداني يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - صوت مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي يعود إلى العام 1958.

وقال المجلس، في تعميم صحفي "أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958".

ويخظر"قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم. كما يمنع التبادل التجاري مع إسرائيل واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل.

ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية .

وفي يناير الماضي، وقع السودان "اتفاقية ابراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأميركية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.