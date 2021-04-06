ألمانيا تدعو لتأجيل سداد ديون الدول الأكثر فقراً بسبب كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - يسعى وزير المالية الألماني أولاف شولتس للعمل مع الدول الاقتصادية الرائدة من أجل تمديد تأجيل سداد الديون بالنسبة للدول الأكثر فقراً .

وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، قبل الاجتماع الرقمي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين

«جي 20»، إنه يجب أن تحصل هذه الدول على تأجيل إضافي للمدفوعات الفعلية من أصول الديون ومدفوعات الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

ومن شأن ذلك أن يمنح الدول نطاقاً أكبر من الحركة للاستثمارات من أجل مكافحة الوباء.

ولكن شولتس أكد أنه من المهم أن يستمر بصفة خاصة تخفيف عبء الديون على لدوام لهذه الدول.

وفي الوقت ذاته تدعم ألمانيا «ضخ رأس المال» المخطط له لصندوق النقد الدولي في نطاق 650 مليار يورو. وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع حالياً أنه من الممكن ضخ الأموال اعتباراً من أغسطس القادم، لافتة إلى أن 42 بالمئة من الأموال ستذهب إلى دول فقيرة.

يشار إلى أنه حتى الآن دعم صندوق النقد الدولي 86 دولة في أزمة كورونا. ودعت منظمة «وان» التنموية الألمانية المعنية بمكافحة الفقر أيضاً لتمديد تأجيل سداد الديون وكذلك لضخ رأس المال لصندوق النقد الدولي، وأوضحت المنظمة: «كلا الإجراءين يسهمان في تخفيف أزمة السيولة بصفة خاصة في الدول الأكثر فقرا بالعالم... يمكن بعد ذلك لهذه الدول استخدام الأموال التي سيتم تحريرها من أجل محاولة التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كورونا».

وأضافت المنظمة أن مجموعة دول العشرين ملزمة باتخاذ إجراء شجاع كي تتجاوز جميع الدول الأزمة.



