البيت الأبيض لا يتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 10:43 مساءً

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي للعام 2015 الذي أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في العام 2018.

وتعقد الولايات المتحدة، وإيران، هذا الأسبوع، محادثات غير مباشرة في فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق.

وقالت ساكي:“كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي، وسنسمح للمفاوضات بأن تستمر“.