سفينة تجسس تابعة للحرس الثوري تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام بتعرض سفينة تجسس إيرانية، مساء الثلاثاء، لهجوم في البحر الأحمر.

وقالت إن “السفينة الإيرانية التابعة للحرس الثوري تعرضت للهجوم قبالة ساحل إريتريا”.

ولم تتضح بعد تفاصيل حول طبيعة الهجوم أو السفينة التي تم استهدافها، وعدد طاقمها، أو الخسائر التي تعرضت لها.

ومطلع الشهر الماضي، أقرت إيران بتعرض إحدى سفنها التجارية لهجوم بالبحر المتوسط.

وبحسب المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، فإن جسما متفجرا أصاب سفينة تجارية إيرانية عندما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجزء منها.