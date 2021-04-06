سفير الفاتيكان يسلم الرئيس العراقي رسالة من البابا فرنسيس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، عن تلقيه رسالة خطية من البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يشكره فيها على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة” التي تلقاها خلال زيارته للعراق بداية الشهر الماضي.

ونشر حساب صالح على تويتر صورة لرسالة البابا، بينما قال مكتبه الإعلامي إنها حملت للرئيس بيد سفير الفاتيكان في العراق ميتجا لسكوفار.

وفي الرسالة، قال البابا إن العراق “مدعو إلى أن يبين للجميع، وخصوصا في الشرق الأوسط، أنه قادر برغم الاختلافات أن يتعاون في وئام وانسجام في بناء الحياة المدنية وفي ترسيخ روابط الأخوة والتضامن”.

وقال البابا إنه شعر خلال الأيام التي أمضاها بين العراقيين بأن “الاختلاف الديني والثقافي والعرقي الذي يميز المجتمع العراقي هو عون ثمين” للعراقيين والعالم.

وأرسل البابا عدة رسائل عقب انتهاء زيارته للعراق، كان أولها للعراقيين فور صعوده طائرة العودة إلى روما، قال فيها إن “الرد على الحرب ليس حربا أخرى، والرد على الأسلحة ليس أسلحة أخرىن الجواب هو الأخوة”.

وأضاف البابا أن “هذا هو التحدي الذي يواجه العراق، وهو التحدي بالنسبة للعديد من مناطق الصراع وبالتالي للعالم بأسره”.

وحظيت زيارة البابا للعراق بإشادات دولية من رؤساء مثل الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، قالا فيها إن الزيارة “باعثة للأمل”.

وزار البابا مدن بغداد والنجف والناصرية والموصل وأربيل خلال زيارة امتدت لأيام، التقى فيها مسؤولين عراقيين ورجال دين من مختلف الطوائف، كما أجرى خلالها حوارا مع المرجع الشيعي علي السيستاني وصف بـ”التاريخي”.