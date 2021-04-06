مقاتلات مصرية وسودانية تحلق فوق النيل بعد فشل مفاوضات سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد ساعات من إعلان فشل مفاوضات سد النهضة في الكونغو الديمقراطية بين مصر والسودان وإثيوبيا، نشرت القوات المسلحة المصرية مقطع فيديو أظهر تحليق مقاتلات “ميغ – 29” المصرية، ومقاتلات FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل، وذلك

وبين الجيش المصري أن الفيديوهات ملتقطة من مناورات نسور النيل – 2 المشتركة بين الجيشين السوداني والمصري، دون إضافة أي تعليقات على الفيديوهات ومدى إرتباط المناورات بقضية سد النهضة.

تزامناً، أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الجاني الإثيوبي رفض كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر للتوصل إلى اتفاق حول ملء سد النهضة، مشيرة إلى أن الموقف الإثيوبي كشف غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الإثيوبية للتفاوض والتوصل لاتفاق مع الدول المعنية.

يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، “مريم الصادق”، كشفت في وقتٍ سابق، عن كارثة تسبب بها بدء عمليات ملء سد النهضة الإثيوبية دون اتفاق، لافتةً إلى أن تلك الكارثة تمثلت بما يقارب أسبوع من العطش وقلة المياه للري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم، خاصة وأن عملية الملء تزامنت مع الوقت المناسب مع سد الروصيرص السوداني.

كما أشارت الوزيرة السودانية إلى أن الحكومة الإثيوبية تتجه لتكرار تلك الخطوة مرة ثانية دون الوثول إلى اتفاق مع الدول المعنية، في إشرة إلى كل من السودان ومصر، مشددةً على أن بلادها أطلعت الجانب الإثيوبي على جملة الأضرار الخطيرة لتلك الخطوة.