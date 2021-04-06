الصحة الإماراتية تطلق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية "الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة - خارطة الطريق للعام 2025" بهدف زيادة أعداد المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بالمهنة وتحسين البرامج الأكاديمية التمريضية العامة والتخصصية ورفع جودة خدمات الرعاية التمريضية ورعاية القبالة في الدولة وذلك من خلال 5 محاور استراتيجية تشمل حزمة فاعلة من التشريعات والحوكمة والقيادة ونظاماً إدارياً متكاملاً للكوادر البشرية.



واعتمد "الإستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة - خارطة الطريق للعام 2025" من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية بدعم جميع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المساهمة في اعداد الخطة بعد استقطاب خبراء من الدولة ومن منظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي وذلك لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية وتضمينها في الاستراتيجية، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتمريض والقبالة بعضوية كافة الجهات والشركاء الوطنيين تحت رئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية.

ومن أهم الحلول الإستراتيجية سريعة التنفيذ التي تتضمنها الخطة الزمنية الاستثمار في بناء القدرات القيادية للكوادر التمريضية بما يشمل القيادة الإكلينيكية في وقت الأزمات والطوارئ ووضع آلية التدرج الوظيفي في مسار الموارد البشرية وإدراج المهنة في المناهج الدراسية من الصف الأول إلى الثاني عشر لخلق صورة مجتمعية جديدة وتطويــر برنامج الاعتماد الوطني للتمييز في الرعاية التمريضية والقبالة في مسار الممارسة المهنية.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية لتعزيز حوكمة مهنة التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية لضمان ديمومتها وحماية المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وضمان تخطيط وإدارة القــوى العاملة من الكــوادر التمريضية والقبالة من حيث الاســتقطاب والإســتبقاء في المهنة اســتجابة للاحتياجات والأولويات بالإضافة إلى التأكد من ممارسة الكوادر التمريضية مسؤولياتهم بما يتلاءم مع تعليمهم وخبراتهــم لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية من خلال تعليم مبتكر عالي الجودة وتأهيل الكادر التمريضي والقبالة للإنخراط في البحوث والممارسات المستندة إلى الأدلة والبراهين والتي تســتجيب للأولويــات الصحية الوطنية بالإضافة لإسهامها في وضع السياسات والممارسات المهنية.

استدامة النظام الصحي

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، أن "إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة - خارطة الطريق للعام 2025" تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تعزيز واستدامة النظام الصحي ومساهمته في دفع مسيرة التنمية المستدامة التي انتهجتها القيادة للارتقاء بمستوى القطاعات والخدمات كافة في ظل منظومة عمل متكاملة تضم تحت مظلتها جميع الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف وتوفير المقومات الرئيسة لتأهيل الموارد البشرية المواطنة ضمن هذا القطاع الحيوي والمهم نحو إرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية ضمن رؤية الإمارات للخمسين عاما المقبلة".

وأشاد معاليه بالدور الفاعل والمؤثر الذي أدته الكوادر التمريضية في ظل جائحة كورونا ضمن أبطال خط الدفاع الأول وما قدمته من تضحيات وتفانٍ أحدثت الفرق الواضح في كفاءة الإستجابة الوطنية المرنة للأزمات والطوارئ الصحية لحماية صحة المجتمع وما تلقوه من تقدير وثناء من القيادة تأكيداً على أهمية المهنة في خدمة الوطن وتصدر الإمارات دول العالم في جودة التعامل مع الجائحة.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال إن "إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة -خارطة الطريق للعام 2025" يمثل رؤية مستقبلية تعزز مكانة التمريض في السياسات الصحية أحد أهم المهن الاستراتيجية بالنظام الصحي وتلعب دوراً هاماً وحيوياً في دعم التغطية الصحية الشاملة وأهمية الاستثمار بكادر التمريض في المناصب القيادية الصحية وإبراز قدرات الكوادر الوطنية التمريضية في ظل الجهود الإستثنائية التي بذلتها كوادر التمريض في خط الدفاع الأول والمكانة البارزة التي ترسخت بأهمية دورها في المنظومة الصحية بمواجهة جائحة كورونا".