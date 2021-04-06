حاكم دبي: الإمارات تشهد مرحلة تنموية غير مسبوقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

بارك نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وللشعب الإماراتي، بدء التشغيل التجاري لأولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية، معتبراً أن دخول دولة الإمارات هذه المحطة التاريخية هو مرحلة تنموية غير مسبوقة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات اليوم، جهد 10 أعوام، و2000 مهندس وشاب إماراتي، و80 شريك دولي، ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة، أول ميغاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية، مبروك شعب الإمارات، مبروك لأخي محمد بن زايد".

وتُعد محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي إحدى أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم أربع مفاعلات من طراز APR1400 المتقدم.

وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات "براكة" الأربع 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة، وتحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من طرقات دولة الإمارات سنوياً.