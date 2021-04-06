ولي عهد ابوظبي: نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن بدء أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالتشغيل التجاري.



وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين، اليوم تبدأ أولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".