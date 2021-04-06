وزارة الصحة في الجزائر تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات 117 ألفاً و879.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى رصد 4 وفيات جديدة، ليصبح مجموع الوفيات 3 آلاف و109.

وتماثل للشفاء 102 حالة جديدة، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 92 ألفاً و96، فيما يتواجد 19 مريضاً في العناية المركزة.