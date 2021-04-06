شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي: نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن بدء أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالتشغيل التجاري.



وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين، اليوم تبدأ أولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".