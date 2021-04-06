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ولي عهد ابوظبي: نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن بدء أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالتشغيل التجاري.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين، اليوم تبدأ أولى محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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