68 طبيبا يؤهلهم مركز الملك سلمان للإغاثة لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس الدورة التدريبية الخاصة بالمدربين الأطباء في وحدات العزل الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19) حول إدارة الحالة والبروتوكول العلاجي للفيروس لعموم مراكز العزل بالمحافظات المحررة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية. وتم خلال فعاليات الدورة تزويد 68 طبيبا من أطباء مراكز العزل في 13 محافظة على مدى خمسة أيام بمهارات ومعارف متصلة بالتعريف بفيروس كورونا، وكيفية التعامل مع الحالات وطرق علاجها بمراحلها المختلفة البسيطة والمتوسطة والحرجة. على صعيد آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر مارس الماضي من انتزاع 2.277 لغما في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 230.592 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

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