طبول الحرب تدق بعد فشل مفاوضات سد النهضة

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وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي على مدار اليومين الماضيين لم تسفر عن تقدم ولم تفض إلى اتفاق لإعادة إطلاق المفاوضات.
وأضاف، في بيان، «إن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث. ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات.
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