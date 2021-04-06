المعلمي رئيسا للمجلس الاستشاري 3 أعوام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام مقبلة. وأكد المعلمي أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيدا بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏ يذكر أن السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولاستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.

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