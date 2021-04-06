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الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن ‏الذي يعد شريكا رئيسا ومهما للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ‏تتابع عن كثب الوضع في الأردن.‏

وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط ‏وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشددا على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة ‏الأردن.‏

وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبينا أنها تظل شريكا ‏قويا للأمم المتحدة.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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