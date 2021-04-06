الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن

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وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشددا على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة الأردن.
وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبينا أنها تظل شريكا قويا للأمم المتحدة.
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