100 حبة للاكتئاب وراء وفاة مذيعة إيرانية

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وقال موقع «إيران إنترناشونال» إن وكالات الأنباء المحلية بما في ذلك وكالتا «ميزان» و»فارس»، أشارت إلى أن «نتائج الفحوصات لم تحدد سبب الوفاة بعد، وسيتم تحديد السبب بعد انتهاء التحقيقات».
وبحسب موقع «همشهري أونلاين» فأن نامداري تناولت «حبوبا مضادة للاكتئاب، وقد تعاطت عن عمد جرعة زائدة من الأدوية»، قبل أن يتم العثور عليها ميتة بشقتها في طهران.
وفي 28 مارس الماضي، قال نائب المدعي العام ورئيس محكمة جنايات طهران بشأن وفاة نامداري إن «الرأي الأرجح هو قضية انتحار تمت بعد تناول الأدوية».
وقال المدير العام للطب الشرعي في محافظة طهران مهدي فروزش إن «الفحوصات وتشريح الجثة لنامداري لم يكشفا عن أي علامات أو دليل على الصدمة أو الحمل»، وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أنه جرى دفن آزاده نامداري في مقبرة «بهشت الزهراء» بطهران.
ويذكر أن نامداري «دافعت عن الحجاب الإلزامي لسنوات عديدة في التلفزيون الإيراني، وكانت تنشر مقاطع فيديو شخصية لها خلال سفرها خارج إيران دون حجاب، مما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهور واتهموها بالنفاق»، وفقا لإيران إنترناشونال.
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